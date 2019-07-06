Власти США потребовали изъять у мексиканского наркобарона более 12 миллиардов долларов

Эти деньги, по оценке прокуратуры Хоакин Гусман, заработал на своем нелегальном бизнесе в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters. Адвокаты назвали безумием предположение, что их подзащитный обладает такой суммой.

В начале года бывший главарь крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа был признан виновным в участии в преступном сообществе, распространении наркотиков, применении огнестрельного оружия и легализации доходов от оборота запрещенных веществ. Гусману грозит пожизненное заключение. Как ожидается, приговор огласят в середине июля.