Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию. Он в том числе был в штаб-квартире WADA, это выяснили международные расследователи Bellingcat и издание Insider.

В Швейцарию Денис Сергеев ездил, начиная с осени 2016 неоднократно. Часто там он встречался с Петровым и Бошировым, предполагаемыми отравителями Скрипалей. В Швейцарии Сергеев как пишет Insider возможно выяснял, какую информацию Скрипаль может сообщить спецслужбам страны. Он предположительно планировал прошлым летом поехать туда на встречу с силовиками. О его планах в своей книге рассказывал британский журналист Марк Урбан, бравший несколько интервью у бывшего полковника ГРУ. Возможно, в Швейцарии группа Сергеева уже готовила покушение на Скрипаля, не исключает Insider. Помимо этого Сергеева интересовали штаб-квартиры международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА. Он, как следует из биллинга его телефона, даже был в штаб-квартире организации. Генерал-майор ГРУ вместе с Бошировым и Петровым возможно готовили в Швейцарии убийство источника ВАДА о применении Россией допинга. К примеру, директора антидопингового центра Григория Родченкова или его заместителя, пишет Insider. Ещё раньше во время первого визита в ноябре 2016 Петров и Боширов приехали в Швейцарию следом за Сергеевым. За день до их отъезда согласно докладу спецпрокурора Мюллера 24 ноября, хакеры из ГРУ взломали ноутбук высокопоставленного чиновника FIFA в Цюрихе. Затем загрузили документы, В том числе результаты лабораторных анализов. Впрочем эта атака киберзлоумышленников могла быть совпадением, чего нельзя сказать о событиях, связанных с последующими визитами группы Сергеева, пишет интернет-издание.

Запад обвиняет Россию в отравлении Сергей и Юлии Скрипалей. Москва это отрицает.