Столичные врачи провели пикеты у здания Следственного комитета в поддержку коллеги из Калининграда

Реаниматолог Элина Сушкевич находится под домашним арестом. Ее обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

Это дело абсолютно необоснованно и надуманно, — сказал «Эху» один из участников акции, хирург Иван Васильев.

Как считает Васильев, у погибшего ребенка было мало шансов на выживание, и врачи сделали все, что было в их силах.

Сушкевич стала второй обвиняемой по делу о гибели недоношенного младенца. Ранее под арестом оказалась главврач перинатального центра Елена Белая. Следствие считает, что медики не стали давать ребенку необходимый дорогостоящий препарат, из-за чего он погиб.