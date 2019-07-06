Российские власти могут создать аналог «Википедии»

Минсвязи разработало законопроект, который предполагает выделение средств на проект из федерального бюджета – пишет РБК. Предполагается, что ресурс появится на базе издательства «Большой Российской энциклопедии». Сколько на это будет потрачено денег, не уточняется.

Распоряжение правительства о создании нового энциклопедического сайта было подписано еще в 2016 году. Тогда планировалось, что в новом проекте, в отличии от «Википедии», статьи должны будут проходить научную проверку.