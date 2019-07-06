Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое

Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое. Такие цели заявлены в стратегии развития отрасли, подготовленной Минэкономразвития. Как пишет РБК, правительство должно обсудить документ уже в понедельник.



Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна — войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, — в низкий сезон.