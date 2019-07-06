В компании «Шереметьево Хендлинг», которая отвечает за операции с багажом пассажиров, сменилось руководство
Вчера глава дочерней организации аэропорта и трое топ-менеджеров были уволены. Кадровые перестановки произошли на фоне массовых задержек с выдачей багажа, которые начались еще в конце мая.
Невозможность воздушной гавани решить эту проблему вызывает вопросы и негатив, — сказала глава Минтранса Евгений Дитрих.
По словам Дитриха, пассажиры ждут багаж часами.
Как стало известно накануне, после прокурорской проверки в Шереметьево возбуждено почти 40 административных дел.