В компании «Шереметьево Хендлинг», которая отвечает за операции с багажом пассажиров, сменилось руководство

Вчера глава дочерней организации аэропорта и трое топ-менеджеров были уволены. Кадровые перестановки произошли на фоне массовых задержек с выдачей багажа, которые начались еще в конце мая.

Невозможность воздушной гавани решить эту проблему вызывает вопросы и негатив, — сказала глава Минтранса Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, пассажиры ждут багаж часами.

Как стало известно накануне, после прокурорской проверки в Шереметьево возбуждено почти 40 административных дел.