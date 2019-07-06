Собрать необходимое число подписей для участия в выборах в Мосгордуму не удалось половине кандидатов от «Яблока»

Об этом сообщает пресс-служба партии. Сегодня – последний день подачи документов для регистрации в депутаты.

В этом году выборы впервые пройдут без участия «Единой России». Партия формально не выдвинула ни одного кандидата. Все ее члены идут самовыдвиженцами. Теперь у окружных избиркомов есть десять дней, чтобы принять решение о регистрации или отклонении заявок. Сами выборы пройдут 8 сентября.