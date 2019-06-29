У здания СК В Москве проходит пикет врачей в поддержку Элины Сушкевич

В Москве у здания Следственного Комитета проходит пикет врачей в поддержку коллеги Элины Сушкевич, — передает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Участники акции пришли на мероприятие в белых халатах, некоторые из них в руках держат плакаты. На месте, по словам корреспондента, дежурит полиция, но никого не задерживает. Все проходит в спокойной обстановке.

Детского реаниматолога из Калининграда обвиняют в убийстве недоношенного младенца.

Такие же акции сегодня проходят в 20-ти российских городах. В Калининграде профсоюзу «Альянс врачей» митинг не согласовали. Однако медики все равно намерены устроить прогулку по центру города в белых халатах.