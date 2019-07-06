Бывший мэр Лондона Борис Джонсон стал безусловным фаворитом на выборах премьер-министра Великобритании

Об этом пишет местная газета Таймс, опубликовавшая итоги опроса среди членов Консервативной партии, проведенного накануне. Выяснилось, что бывшего министра иностранных дел поддерживает три четверти однопартийцев и лишь малая часть высказались в пользу его соперника Джереми Ханта.

Несмотря на то, что крайним сроком голосования является 21 июля, сегодня члены партии начали получать бюллетени и значит, могут немедленно принять участие в голосовании. Хант попросил однопартийцев подождать с выбором хотя бы одну неделю – на следующий вторник намечены теледебаты.