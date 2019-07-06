На юге Калифорнии второй раз за неделю произошло мощное землетрясение

По уточненным данным, магнитуда землетрясения составила 7,1.

Первые толчки силой 6,4 балла произошли в Калифорнии вчера — эпицентр землетрясения находился в двухстах километрах от Лос-Анджелеса в городе Риджекрест, к северо-востоку от него. Но толчки ощущались вчера и на побережье вокруг Лос-Анджелеса. Ученые зафиксировали 1400 толков. Это было самое мощное землетрясение в Калифорнии за двадцать пять лет — с 1994 года, когда погибли 57 человек и более девяти тысяч пострадали. Обычно, подземные толчки не бывают однократными. И Сегодня землетрясение повторилось — с новой силой в 6.9 баллов В городе Джошуа Три, который находится от Риджекреста на таком же расстоянии как Лос-Анджелес, землетрясение было настолько сильным, что в супермаркете закачались полки и попадали некоторые товары, но стеклянные бутылки, например, устояли. Толчки продолжались около полуминуты. Люди покинули и затем вернулись магазин без паники, но местные посоветовали запасаться водой и товарами первой необходимости. В Лос-Анджелесе закачались здания, но пострадавших нет.

В самом Риджкресте несколько человек пострадали, произошло несколько пожаров.