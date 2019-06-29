У здания Следственного комитета в Москве сейчас проходит пикет врачей в поддержку коллеги Элины Сушкевич

Детского реаниматолога из Калининграда обвиняют в убийстве недоношенного младенца. На месте находится наш корреспондент Мария Китаева.

Такие же акции сегодня проходят в 20-ти российских городах. В Калининграде профсоюзу «Альянс врачей» митинг не согласовали. Однако медики всё равно намерены устроить прогулку по центру города в белых халатах. Профсоюз медиков Москвы требует создать госкомиссию по делу Сушкевич. Председатель организации Сергей Ремизов сказал «Эху», что уголовное дело в таком случае неприемлемо.

Ремезов добавил, что страх перед тюремным сроком не позволит врачам должным образом выполнять свои обязанности. Помимо Сушкевич, фигурантом дела является главврач роддома Елена Белая. Следователи считают, что медики специально не стали спасать новорожденного из-за экономии дорогостоящих лекарств и для того, чтобы не портить статистику