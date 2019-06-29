В Петербурге заканчиваются похороны моряков, погибших в начале этой недели в Баренцевом море

На траурной церемонии, которая проходит в обстановке секретности, на Серафимовском кладбище находится наш корреспондент Сергей Кагермазов.

Похороны фактически проходят тайно. О месте и времени траурной церемонии заранее официально ничего не сообщалось. Прессе удалось узнать детали только из источников.

Отсутствие главы государства на похоронах подводников, может объясняться попыткой максимально снизить общественное внимание к этой ситуации. Такое мнение «Эху» высказал политолог Леонид Давыдов.

Давыдов добавил, что приезд президента на траурную церемонию привлёк бы внимание многих СМИ и обычных граждан.

Накануне президент Владимир Путин посмертно наградил 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Сами обстоятельства трагедии до сих пор остаются за завесой секретности.

Четверо погибших подводников удостоены заезд Героя России, еще 10 моряков — Орденов Мужества. Двое из них, капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин, получили золотые звезды героев еще при жизни. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас единственного гражданского специалиста на борту атомного глубоководного аппарата АС-31, выведя его из горящего отсека и успев закрыть за ним люк. Это предотвратило распространение огня по всей лодке. Такая концентрация высших офицеров на судне, миссию которого в Минобороны обозначили как «исследование гидросферы Земли», вызывает большое количество вопросов. Моряки служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе. Список погибших был опубликован лишь через два дня после трагедии. О самой трагедии тоже хранили молчание вплоть до второй половины дня вторника. На атомной глубоководной станции, получившей неформальное название «Лошарик» произошел пожар недалеко от базы Северного флота, вечером 1 июля. Экипаж состоял из опытных испытателей-подводников. Средствами индивидуальной защиты, которые должны были быть у всех, воспользоваться погибшие не успели. О причинах возгорания можно только догадываться, — звучала версия об избытке кислорода на борту. В условиях ограниченного пространства при пожаре мог и должен был мгновенно вырасти уровень концентрации углекислого газа. Министр обороны Сергей Шойгу, докладывая о произошедшем президенту, отметил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке, а экипаж сделал все необходимое для защиты атомной установки «Лошарика», она не пострадала и работоспособна.

Военным министром был отдан приказ о восстановлении аппарата и последующем вводе его в строй.