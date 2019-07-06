Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Об этом пишет газета «Хандельсблат» со ссылкой на компанию «Шелл». Сообщается, что немецкий НПЗ закрыл соединение после того, как в российском сырье снова обнаружилось загрязнение. При этом производство на заводе не прекращалось.

В Транснефти утверждают, что зарубежные операторы принимают нефть по плану, и никаких отклонений от графика нет.

Транзит сырья по «Дружбе» был приостановлен в апреле – после того, как в нем обнаружились хлорорганические соединения. Чистая нефть пошла по трубопроводу только в середине июня.