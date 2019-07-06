Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок России по футболу

На встречу, которую примет ВТБ Арена команда с берегов Невы выйдет в новой, экологичной форме.



На каждый комплект формы уходит примерно 16 пластиковых бутылок. Правда нападающий «Зенита» Артём Дзюба во время презентации предположил, что так как он крупнее своих коллег по команде, то и материала на него нужно больше. Как минимум на шесть бутылок. Из них технический спонсор получает специальную полиэфирную ткань, которую после использует в изготовлении спортивной формы. Примечательно, что буквально за сутки до петербуржцев свой комплект экипировки презентовал московский «Спартак». Так как технический спонсор у команд один, то и количество пластика, который выловили в океане, на форму потратили одинаковое. Добавлю, что это далеко не первый случай, когда наши команды используют «экологичную» экипировку. В прошлых сезонах в ней играли те же «Зенит» и «Спартак». До этого, футболки и шорты из переработанного пластика использовали как сильнейшие европейские клубы, такие как мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария, так и национальные сборные разных стран.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» начнётся в 19:00 по Московскому времени. Матч в прямом эфире покажет Первый канал.