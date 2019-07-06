Соответствующий законопроект о разработке сетевой энциклопедии разработали в Минкомсвязи.

Документ о необходимости выделении средств и субсидий на разработку ресурса размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект о финансировании «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Деньги планируется выплачивать издательству «Большая Российская энциклопедия». В рамках проекта предусмотрена оплата подписки на справочники и литературу для разработчиков, также деньги будут тратить на видео— и фотосъемки в учреждениях культуры, оплату использования архивных материалов и разработку программного обеспечения. Группа по реализации проекта была организована еще три года назад. В нее тогда вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В качестве ориентира указывалась цель по созданию ресурса, реально конкурирующего со свободной и бесплатной «Википедией».

О том, какая именно сумма субсидий требуется для создания интернет-энциклопедии, не сообщается.