В Петербурге сегодня хоронят подводников, погибших в Баренцевом море

Траурная церемония фактически проходит тайно.

По словам корреспондента, церемония проходит фактически тайно. Территория оцеплена сотрудниками Росгвардии, военной полиции, ГИБДД, и других правоохранительных органов и министерства обороны РФ.

На кладбище привезли родственников погибших, издалека слышны отголоски прощальных речей выступающих, звучит военный оркестр.

Доступ на Серафимовское кладбище Петербурга ограничен до 13.00 мск.

14 офицеров погибли при пожаре на подводном аппарате в начале недели. Основной версией случившегося в Минобороне называют возгорание в аккумуляторном отсеке. Ведомство официально не называет секретный аппарат, на котором произошло ЧП. Согласно многочисленным источникам, это случилось на атомной подводной лодке АС-31.