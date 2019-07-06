Капитан команды КВН «Сборная РУДН» станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии

На этот пост Сангаджи Тарбаева выдвинет временный губернатор региона Бату Хасиков – пишет РБК. Сам комик и продюсер подтвердил планы по выдвижению в Совет Федерации. Для этого шоумену придется продать или передать доли в бизнесе. В частности, Тарбаев – совладелец фирмы Fight Nights, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Врио Калмыкии, бывший чемпион мира по кикбоксингу, Хасиков ранее также был совладельцем этой компании.