Структурой Шереметьева, ответственной за операции с багажом, будет руководить замглавы аэропорта по персоналу

Александра Яковлева назначена на эту должность после серии увольнений, прошедшей в «Шереметьево Хендлинг» — пишет «Коммерсант».

Вчера стало известно об отставке главы компании и трех топ-менеджеров. Это произошло после массовых задержек с выдачей багажа, которые начались еще в конце мая. После прокурорской проверки возбуждено почти 40 административных дел. Аэропорт нанял еще 200 сотрудников багажной службы и привлек к работе 300 работников партнерских компаний.