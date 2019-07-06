Среди семерых сотрудников ФСБ, арестованных по подозрению в разбое, оказался внук генерала госбезопасности

Как пишет РБК, речь идет о преподавателе ведомственной академии Александре Карелине. Его родственник – офицер банковского управления «К» службы безопасности. Среди подозреваемых – также сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». На причастность к делу проверяют еще около 10 офицеров центрального аппарата ФСБ, рассказали газете источники в правоохранительных органах. Как сообщалось ранее, силовиков подозревают в хищении на сумму около 140 миллионов рублей.