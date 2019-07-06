Сборные России и Швеции по баскетболу разыграют путевку на олимпийский квалификационный турнир

Сегодня сборные России и Швеции в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу разыграют путевку на олимпийский квалификационный турнир.

Попадание в шестерку сильнейших — программа-минимум для наших девушек, что было озвучено президентом Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Фактически борьба сегодня будет идти за олимпийскую путевку, поскольку на самом турнире нужно будет занять хотя бы третье место из четырех в своей подгруппе, чтобы поехать на олимпиаду. При этом 10 сборных будут не европейскими. На Евробаскете наша команда проиграла в четвертьфинале испанкам 24 очка. Сборная Швеции заняла в своей подгруппе второе место. В 1/8 финала скандинавская команда победила Латвию, а в четвертьфинале попала на хозяек чемпионата из Сербии, с неутешительным для себя итогом 49-87. Среди лидеров Евробаскета никого из шведок нет, за исключением Эллин Элдебринк, которая делает два с половиной перехвата за матч. Наша Мария Вадеева занимает места в первой пятерке с 17 набранным очкам и 9 подборами.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 13.30. Трансляция на канале Матч ТВ