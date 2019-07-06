Z Архив новостей новости
5 0 6 1
11:04, 06 июля 2019

Ралли-марафон «Шелковый путь» стартует в 9-й раз

Маршрут гонки будет пролегать из Иркутска через степи Монголии и финиширует в Китае.

Одно из самых сложных автомобильных соревнований в мире начинается сегодня в Иркутске. Всего на старт Шелкового пути заявлены 97 гонщиков из более, чем 30-ти стран. Россияне претендуют на победу сразу в нескольких категориях. Разумеется в зачете грузовиков за подиум будут биться два главных соперника: команды «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ Спорт авто». В категории внедорожников борьба будет особенно острой, учитывая, что на гонку приехал победитель прошлого года — гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, а также обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2018 катарец Нассер Аль-Аттия. В этом году впервые в истории этой гонки, в ней будут принимать участие мотоциклисты. Более того, марафон вошёл в календарь чемпионата мира по кросс-кантри ралли под эгидой Международной мотоциклетной федерации. В этом году ралли— марафон «Шелковый путь» состоит из 10 этапов: гонщики проедут рядом с Байкалом, затем их ждут скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Участникам предстоит преодолеть 5 тысяч километров и проехать по территории трех стран. К слову, каравану ралли уже пришлось столкнуться с трудностями, так как маршрут по которому доставляли гоночные автомобили пролегал по территории, пострадавшей от масштабных паводков. Дирекция проекта международного ралли «Шёлковый путь» и участники соревнования заявли, что перечислят в фонд пострадавшим денежные суммы. А также призвали спортивных болельщиков передавать гуманитарную помощь в пункты приема, которые работают в районе бедствия.

Финиширует «Шелковый путь» 16 июля в китайском Дуньхуане.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Марш Свободы в центре Тбилиси Протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахария…

5 151 6 22976 29.06
Kгрузия, протесты, общество, события
Блоги

+ Владимир Путин: Элтон Джон ошибается, обвиняя Россию в двуличии по отношению к секс-меньшинствам Владимир Путин: Элтон Джон ошибается, обвиняя Россию в двуличии по отношению к секс-меньшинствам Президент России высказался о правах ЛГБТ в России. Он отметил, что отношение к представителям этого сообщества «спокойное и непредвзятое»...

5 94 6 16744 29.06
8читать ;смотреть
Kлгбт, общество, права, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

50 лет. Именно на столько Россия отстала от «первого мира» Любое развитие — это усложнение. Не только техническое, но и социальное. И есть удивительная связь между падающей ракетой и боязнью встретить гея в подлодке…

5 191 6 43863 29.06
Kрф, путин, власть, политика, общество, лгбт, права, законы, мнения
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 134 6 14624 03.07
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 63 6 7935 05.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 292 6 39595 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 95 6 13133 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

+ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Они посвятили этому песню и сняли клип…

5 58 6 8434 04.07
8читать ;смотреть
Kпроизводство, санкции, ярославль, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 57 6 8224 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Трудные будни иностранного агента Мы ранее не рассказывали об этом, но последние два месяца московский офис движения «За права человека» работает без электричества. Во всех наших помещениях в один прекрасный момент отрубили свет…

5 43 6 6302 01.07
Kправозащитники, общество, помощь, мнения
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 58 6 8775 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события
Блоги

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь Накануне официального визита в Италию президент РФ дал интервью крупнейшей итальянской газете Corriere della Sera…

5 165 6 26253 04.07
Kпутин, политика, италия, события
Голосование
Унизительно ли, если женщина зарабатывает больше мужчины?
5 31 6 5074 03.07
Блоги

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» — курс на перемены Председатель ЕР — о новых приоритетах партии, персональной ответственности и работе с НКО…

5 161 6 26670 01.07
Kмедведев, единая россия, рф, политика, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин, насколько мы видим, очень дорожит теми людьми, которые на своем участке держат его власть. Не  позволяют, чтобы там бегали Навальные или чтобы там был Майдан…

5 65 6 11814 30.06
#слушать 48:07 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, видео, общество, передачи
Блоги

Светлана Прокопьева: «Мои счета заблокированы! Противодействие финансированию терроризма, да…» Обвиняемую в оправдании терроризма псковскую журналистку внесли в «черный список» Росфинмониторинга…

5 169 6 30925 05.07
Kтерроризм, финансы, законы, расследования, события

Популярное за неделю

Новости

Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты Для этого из жилетов заранее вынимали бронепластины, утверждают источники «Росбалта»...

5 32 6 15334
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 59 6 112293 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
В России остались генералы ФСБ, на чьих счетах нет миллионов долларов?
5 59 6 16550 02.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Тайные богатства главного московского единоросса У Метельского есть мама. Ей 75 лет, 20 лет как на пенсии. По поводу нее есть два необычных момента. Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум. А второй — ее имя…

5 350 6 329423 01.07
Kрасследования, недвижимость, чиновники, власть, мнения
Блоги

Михаил Ронкаинен путешественник, журналист

+ Как африканцы убили страну и живут на $500 в год Как африканцы убили страну и живут на $500 в год За сколько можно убить прекрасную страну? Ребята на юге Африки управились в 10 лет…

5 182 6 161849 29.06
8читать ;смотреть
Kпутешествия, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7925751
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4100590

Сегодня в эфире