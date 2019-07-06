Ралли-марафон «Шелковый путь» стартует в 9-й раз

Маршрут гонки будет пролегать из Иркутска через степи Монголии и финиширует в Китае.

Одно из самых сложных автомобильных соревнований в мире начинается сегодня в Иркутске. Всего на старт Шелкового пути заявлены 97 гонщиков из более, чем 30-ти стран. Россияне претендуют на победу сразу в нескольких категориях. Разумеется в зачете грузовиков за подиум будут биться два главных соперника: команды «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ Спорт авто». В категории внедорожников борьба будет особенно острой, учитывая, что на гонку приехал победитель прошлого года — гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, а также обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2018 катарец Нассер Аль-Аттия. В этом году впервые в истории этой гонки, в ней будут принимать участие мотоциклисты. Более того, марафон вошёл в календарь чемпионата мира по кросс-кантри ралли под эгидой Международной мотоциклетной федерации. В этом году ралли— марафон «Шелковый путь» состоит из 10 этапов: гонщики проедут рядом с Байкалом, затем их ждут скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Участникам предстоит преодолеть 5 тысяч километров и проехать по территории трех стран. К слову, каравану ралли уже пришлось столкнуться с трудностями, так как маршрут по которому доставляли гоночные автомобили пролегал по территории, пострадавшей от масштабных паводков. Дирекция проекта международного ралли «Шёлковый путь» и участники соревнования заявли, что перечислят в фонд пострадавшим денежные суммы. А также призвали спортивных болельщиков передавать гуманитарную помощь в пункты приема, которые работают в районе бедствия.

Финиширует «Шелковый путь» 16 июля в китайском Дуньхуане.