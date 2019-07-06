В Калифорнии после сильного землетрясения к спасательным работам привлечены военные

Об этом рассказал Генерал-майор Национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин.

Был мобилизован военный департамент. Большое количество солдат и техники привлечено для борьбы с последствиями землетрясения и обеспечения логистики доставки грузов. Также используется авиатехника, в том числе вертолёты нацгвардии и транспортные самолёты. Мы также предупредили военный департамент Калифорнии, что могут понадобиться дополнительные ресурсы с их стороны.

Болдуин добавил, что также переговорил с Пентагоном, который выразил готовность предоставить федеральные силы в случае, если потребуется дополнительная помощь.