Врачи московской 1-й Городской клинической больницы вступились за коллегу из Калининграда

Медики опубликовали коллективные фотографии, на которых они держат плакаты с именем Элины Сушкевич. Детский реаниматолог ранее стала второй обвиняемой по делу о гибели недоношенного ребенка в местном перинатальном центре.

Также столичные врачи упомянули Александра Шишлова, психиатра из Астрахани, приговоренного к двум годам колонии за то, что он отпустил из больницы страдающего шизофренией мужчину. Позже тот убил ребенка и напал на полицейских.

Сегодня в 20-ти городах страны проходят акции в поддержку преследуемых врачей. В Москве медики соберутся у здания Следственного комитета в 12 часов.