В Петербурге проходят похороны подводников, погибших при пожаре на подлодке в Баренцевом море

Церемония закрытая — о том, когда она состоится, не было никакой информации.

Погибших моряков хоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге – рядом с экипажем подводной лодки «Курск». Церемония проходит в обстановке секретности – присутствуют только родственники, близкие друзья и сослуживцы подводников. Издание «МБХ Медиа» в Twitter выложило короткую видеозапись. На ней видно, как офицеры несут закрытые гробы, на каждой крышке – российский флаг и фуражка. Видео прерывается, когда корреспондента издания замечают и просят убрать камеру. Церемонию стараются держать в тайне. О том, что подводников похоронят именно на Серафимовском кладбище, стало известно только накануне, при этом дата и время церемонии не раскрывались. Отпевание, как сообщалось, должно было пройти сегодня в главном соборе ВМФ — Морском Никольском соборе в Кронштадте. Но когда туда приехали журналисты, в храме никого не было. Напомним, что о гибели 14 подводников Минобороны сообщило во вторник – через сутки после трагедии. Обстоятельства произошедшего держатся в секрете.

Большинство из погибших подводников были жителями Петербурга и Ленинградской области. Семеро были капитанами первого ранга и двое имели звание «Героя России». Президент посмертно присвоил это звание еще четырем морякам.

Как передает наш корреспондент, полиция не пускает журналистов к могилам, где проходят захоронения.