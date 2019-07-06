Тегеран пригрозил захватить британский танкер, если Лондон не освободит задержанное ранее иранское судно
Тегеран пригрозил захватить британский танкер, если Лондон не освободит задержанное несколько дней назад иранское судно. Об ответной мере в Твиттере написал один из руководителей Корпуса стражей Исламской революции.
Супертанкер «Грейс 1» был задержан в водах Гибралтара позавчера по просьбе США. Американские власти заподозрили судно в незаконной доставке сырья на перерабатывающий завод в Сирии.
Иран вынужден искать обходные пути для экспорта нефти из-за санкций со стороны Вашингтона. Из-за ограничений Тегеран лишился законных рынков сбыта своего главного экспортного товара.