Ликвидация последствий паводка обойдется бюджету примерно в 30 миллиардов рублей

Такие цифры на совещании правительственной комиссии озвучили вице-премьер Виталий Мутко и губернатор региона Сергей Левченко. Мутко также потребовал пересмотреть генпланы городов, чтобы впредь им не угрожало наводнение: для этого во всех населенных пунктах предложено определить зоны подтопления, в которых нельзя строить жилье. Сейчас власти решают, что делать с дамбой возле города Тулун, который больше других пострадал от паводка. Сооружение или отремонтируют или полностью реконструируют по новым чертежам.