На Серафимовском кладбище С.-Петербурга в эти минуты хоронят моряков, погибших в Баренцевом море

Видео траурной церемонии опубликовал сайт «МБХ Медиа». Само мероприятие по сути проходит тайно. В нем принимают участие только семьи, сослуживцы и друзья погибших.

Пожар на подводном аппарате произошел в начале недели. Основной версией случившегося в Минобороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке. В результате 14 человек – все офицеры высокого ранга – погибли. Согласно многочисленным источникам, ЧП произошло на атомной подводной лодке АС-31 – одном из самых секретных проектов российского флота.