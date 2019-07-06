Подозреваемый в госизмене Александр Воробьёв в нулевых годах получил дополнительное образование в Варшаве

Подозреваемый в госизмене помощник полпреда президента в Уральском округе Александр Воробьёв в нулевых годах получил дополнительное образование в Варшаве. Именно польский паспорт по сообщениям СМИ нашли у чиновника.

В 2005 году Александр Воробьёв закончил Национальную школу госуправления в столице Польши. Об этом сообщает РИА, агентство ссылается на данные с сайта резерва управленческих кадров правительства Калининградской области. Там Воробьёв занимал руководящие должности много лет. В рамках международного проекта по конкурсу реализовал грант на обучение в Польше. О том, что будущий полпред президента получил там дополнительное образование, агентству ура.ру подтвердил источник, который работал с Воробьёвым в Калининграде. При этом на сайте уральского полпредства о его польском образовании не говорится. ФСБ вчера сообщила о задержании Воробьёва по подозрению в госизмене, не уточнив, какое преступление он совершил. Делу присвоили гриф «секретно». По данным СМИ, при обыске у чиновника нашли польский паспорт и специальную записывающую аппаратуру. Воробьёв стал помощником полпреда президента в Уральском округе год назад. На этой должности он имел допуск к секретной информации, сказал «Интерфаксу» источник в Кремле.

Воробьёв проведёт в СИЗО как минимум 2 месяца. Заседание в Лефортовском суде вчера прошло в закрытом режиме. Чиновник предпочёл скрыть лицо под маской. Защита Воробьёва намерена обжаловать его арест. Статья о госизмене предусматривает до 20ти лет лишения свободы.