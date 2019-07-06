55 человек находилось на борту катамарана, перевернувшегося в Черном море

Прогулочное судно опрокинулось из-за сильного перегруза, два человека погибли.

Катер перевернулся в Черном море у поселка Джубга накануне во время морской прогулки. В тот момент судно находилось в 100 метрах от берега. На его борту по уточненным данным было 55 человек, 15 из них дети. Изначально сообщалось, что пассажиров было 43. В результате инцидента погибли две женщины. Остальные, как сообщалось, были спасены, госпитализация им не понадобилась. Причиной опрокидывания катамарана, по предварительным данным, стал перегруз. По проекту вместимость судна составляет всего 12 человек, однако в нарушение норм владелец надстроил на нем вторую палубу, что нарушило устойчивость катера. Также в ходе ремонта убрали водонепроницаемые переборки. Об этом агентству

ТАСС рассказали в компании-изготовителе катамарана. Там отметили, что судно построили в 2008 году назад и должны были утилизировать по окончании гарантии, то есть 5 лет назад. Полиция задержала капитана и владельца судна.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Туапсинского района сообщили, что проводить проверки других перевозчиков после этого инцидента не планиурется