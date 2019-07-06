Моряков, погибших при пожаре подлодке в Баренцевом море, похоронят в сегодня Петербурге

В ближайший час на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом и захоронением экипажа «Курска» состоится закрытая церемония. Впрочем, никакой официальной информации о похоронах нет.

Решение о захоронении 14 погибших морских офицеров на Серафимовском кладбище принято официально, сообщил руководитель Петербургской общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин. Это согласовано с родственниками моряков. Но о времени прощания ничего сказано не было. Еще час назад в Морском соборе Кронштадта должно было начаться отпевание погибших, но журналисты попасть на него не смогли. В секретности остаются не только детали закрытых для посторонних глаз похорон, но и обстоятельства произошедшей трагедии. Этим утром траурный митинг прошел во Владивостоке. На кораблях Тихоокеанского флота сегодня будут приспущены Андреевские флаги. О гибели на атомной глубоководной станции с бортовым номером АС-31, известной как «Лошарик», стало известно тоже не сразу — Минобороны сообщило о трагедии во вторник, через сутки после разыгравшегося на глубине пожара. Обстоятельства инцидента засекречены, известно лишь, что из 14 погибших семеро были капитанами первого ранга и двое имели звание «Героя России». Президент посмертно присвоил это звание еще четырем погибшим подводникам.

Сообщалось, что моряки отравились продуктами горения. Военные власти заявляли, что экипаж подлодки спас гражданского специалиста. Офицеры переместили его в безопасный отсек и задраили шлюз, пытаясь справиться с огнем.