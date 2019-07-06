Катамаран, перевернувшийся под Туапсе, был серьезно перегружен

Прогулочное судно, рассчитанное на 12 человек, вышло в море с 55-тью пассажирами на борту. По предварительным данным, двое погибли.

Как рассказал «Интерфакс» директор предприятия-изготовителя катамарана, владельцы переделали судно, надстроили вторую палубу, а также эксплуатировали его почти вдвое дольше положенного срока.

Причиной опрокидывания, по предварительным данным, стал перегруз. Следствие возбудило уголовное дело. Капитан судна сбежал, но позже был задержан.