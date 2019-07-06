В Ливии задержаны двое россиян за попытку вмешательства в местную избирательную кампанию

Одного из арестованных связывают с командой политтехнологов бизнесмена Евгения Пригожина. Арест своих сотрудников накануне подтвердили в российской некоммерческой организации «Фонд защиты национальных ценностей».

Один из задержанных в Ливии по подозрению во вмешательстве в выборы — политтехнолог Максим Шугалей, работающий на Евгения Пригожина. Как сообщило издание «Проект», Шугалей был одним из работавших на выборах президента Мадагаскара в 2018 году. После появления информации об аресте россиян в Ливии накануне организация Фонд защиты национальных ценностей заявила, что речь идет о двух ее сотрудниках, которые «занимались проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране». Шугалея в организации называли «руководителем полевой исследовательской группы фонда». Генпрокуратура Ливии заявляет, что двое граждан России и три ливийца задержаны за попытку повлиять на предстоящие в стране выборы. Как пояснили в Фонде-работодателе задержанных, с момента задержания своих сотрудников, там в закрытом режиме проводили переговоры об освобождении своих специалистов. Впрочем, согласно письму прокуратуры, которая подконтрольна правительству в Триполи, перед этим россияне занимались не только социологией, но и пытались встретиться с потенциальным кандидатом в президенты страны — сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи. Ранее сообщалось, что по некоторым сведениям в африканских предвыборных кампаниях на бизнесмена Евгений Пригожина работают более сотни политтехнологов.

В настоящее время в Ливии нет единого центра власти и проведение всеобщих выборов на подконтрольной Триполи территории выглядит малореалистичным.