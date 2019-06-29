Целому ряду кандидатов от оппозиции удалось собрать необходимое число подписей для участия в выборах в Мосгордуму

В течение сегодняшнего дня документы с подписными листами должны быть переданы в Мосгоризбирком.

Леонид Волков, глава сети штабов Алексей Навального, на прошедшей накануне пресс-конференции в Центре сбора подписей независимыми кандидатами, сказал что столичные власти оказались перед выбором – либо зарегистрировать всех, преодолевших барьер, либо пойти по пути манипуляций. Отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», Волков описал сценарии, по которым может развиваться ситуация.

Волков добавил, что у хэдлайнеров компании при честной игре со стороны власти нет шансов остаться незарегистрированными. Для регистрации необходимо набрать 5000 подписей. Кандидаты могут подать подписные листы не позднее 18 часов субботы