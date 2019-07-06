Арестованные накануне бойцы спецназа ФСБ при обысках прятали изъятые деньги в бронежилеты

Для этого из жилетов заранее вынимали бронепластины, утверждают источники «Росбалта». По сведениям агентства, офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и оперативники банковского управления «К» попали в разработку в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы. Например, из 9 миллиардов рублей, изъятых на квартире сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 миллионов. Московский гарнизонный военный суд накануне пять человек отправил в СИЗО, двоих – под домашний арест. Как пишет РБК, обвиняемые ограбили предпринимателя почти на 140 миллионов рублей в офисе банке отставного офицера ГРУ