В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Как сообщила геологическая служба США, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест, что почти в двухстах километрах от Лос-Анджелеса. По данным пожарной службы, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков. «Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены», — говорится в сообщении пожарных. Количество поврежденных зданий не называется.