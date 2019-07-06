Сегодня состоится первый матч нового футбольного сезона

Суперкубок разыграют чемпион России Зенит и обладатель Кубка Локомотив.

Встреча пройдет на стадионе Динамо, который должны были торжественно презентовать еще ранней весной, но не успели подготовить газон. Первый раз на нем сыграли только в конце мая и вот теперь матч открытия номер два с подходящим статусом. Управляющие арены уверяют, что концерт группы Кисс газону не повредил. О владельце стадиона будет напоминать лишь бело-голубая сетка на воротах. Суперкубок в России разыгрывают с 2003 года. 7 раз его выигрывал ЦСКА. Нынешние соискатели на двоих завоевали трофей всего шесть раз. Зениту удалось сделать это четырежды. Тренер питерской команды Сергей Семак – обладатель уникального достижения. Он становился победителем в составе трех клубов – ЦСКА, Рубина и Зенита, а теперь может выиграть его и как тренер.

Матч на Суперкубок России между Зенитом и Локомотивом начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.