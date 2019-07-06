В Москве задержан третий по счету подозреваемый в грабежах с отравлениями

Им оказался 58-летний водитель такси, уроженец Армении, который предложил пассажиру попить воды. Мужчине стало плохо, и он попал в больницу с признаками отравления. У потерпевшего украли банковскую карту, с которой списали 16 тысяч рублей, сообщили в полиции. В конце июня в столице был задержан выходец из Кабардино-Балкарии, который, по версии следствия, предлагал отдыхающим на Хохловской площади отравленную газировку, а затем забирал деньги и ценные вещи. Через два дня в Москве задержали ранее судимого жителя Твери, который грабил граждан, отравляя их психотропными препаратами.