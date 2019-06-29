Профсоюз «Альянс врачей» проведет в Калининграде несогласованную акцию в поддержку врача Эллины Сушкевич, подозреваемой по делу об убийстве младенца. Медики в рабочей одежде устроят прогулку по площади Победы. Об этом «Эху» рассказала председатель профсоюза Анастасия Васильева.

Нельзя допустить криминализации медицины, это пагубно повлияет не только на жизнь врачей, но и всего российского общества, считает Анастасия Васильева.