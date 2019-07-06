Верховный суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника

В суд обратился Георгий Шахет, который захотел прочитать документы дела своего деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году за хищение госимущества. В МВД отказывали в запросах из-за того, что не было реабилитации. Как пишет газета «Коммерсант», суде Шахету помогали юристы «Мемориала» и правозащитной группы «Команда 29». По их словам, дело может стать прецедентным и открыть путь к удовлетворению других подобных исков. С 1992 года отказы в реабилитации получили более миллиона человек.