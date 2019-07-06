В Казахстане сегодня может пройти серия акций протеста

Власть не согласовала эти митинги, и в последние дни в стране усилилось давление на оппозиционных активистов.

Различные оппозиционные акции сегодня могут пройти в крупных городах Казахстана, прежде всего в Нур-Султане и Алма-Ате. Митинги приурочены к государственному празднику – Дню столицы, который совпадает и с днем рождения первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Генпрокуратура Казахстана в четверг предупредила граждан об ответственности за призывы к несогласованным акциям. Населению посоветовали «не поддаваться на провокации» и не участвовать в протестных выступлениях.

Между тем, полиция в последние дни задержала нескольких человек по подозрению в призывах к несанкционированным митингам. Кроме того, как сообщает «Радио Азаттык», были проведены обыски у девяти предполагаемых участников запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана». Оппозиция считает, что таким образом власти надеются сорвать сегодняшние акции протеста.

В минувшее воскресенье в Казахстане впервые за несколько лет прошли разрешенные протестные выступления. Участники митингов в том числе выступили за расширение своих гражданских прав.