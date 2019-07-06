Срок подачи документов для выдвижения депутатом на выборах в Мосгордуму истекает сегодня в 18.00

Среди прочего самовыдвиженцам и претендентам от непарламентских партий необходимо сдать в Мосгоризбирком подписные листы.

Около 5 тысяч подписей избирателей за 20 дней должны были собрать желающие стать депутатами Мосгордумы. Независимые кандидаты, которые и раньше говорили о том, что этот фильтр введен для того, чтобы отсеять оппозицию, и на этот раз опасаются, что с трудом собранные подписи может забраковать комиссия. Они требуют, чтобы за процедурой проверки был установлен внешний контроль, прежде всего со стороны ЦИКа. Обращение направили главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Еще одна петиция, подписанная известными общественными деятелями, появилась на Change.org. В ней чиновников просят отказаться от использования административных рычагов для недопуска независимых кандидатов на выборы. Между тем, всего о желании баллотироваться в Мосгордуму заявили более 400 человек. Из-за низких рейтингов «Единой России», члены партии идут на выборы как самовыдвиженцы – а значит, они также должны предоставить в избирком подписи избирателей.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.