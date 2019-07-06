Среди арестованных за налет на банк офицеров ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства

Это сотрудник «банковского» Управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщает источник РБК. В числе остальных фигурантов – офицеры элитных подразделений «Альфа» и «Вымпел». Московский гарнизонный военный суд накануне пять человек отправил в СИЗО, двоих – под домашний арест. Как пишет РБК, обвиняемые ограбили предпринимателя почти на 140 миллионов рублей в банке отставного офицера ГРУ

Задержания силовиков – это признак борьбы внутри ФСБ за политическое влияние, сказал в эфире Эха издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Муратов добавил, что рамках этой же борьбы появляются дела в отношении крупных предпринимателей.