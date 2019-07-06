В Москве не состоится запланированный на сегодня «Марш сестер» в поддержку сестер Хачатурян

Ни один из предложенных заявителями «Марша сестер» маршрутов мэрия не согласовала, предложив им вместо центра Москвы провести акцию в Люблино. Организаторы от такого варианта отказались, сообщив о том, что попытаются согласовать марш 27 июля – в этот день будет ровно год с момента убийства сестрами Хачатурян своего отца. Проводить несогласованную акцию организаторы не собираются, поскольку не хотят подвергать участников опасности задержания. Кроме того, без контроля со стороны сил правопорядка активисты не будут защищены от провокаторов. Ранее сообщалось, что сторонники мизогинного сообщества «Мужское государство» планировали устроить свой сход и прийти на марш в поддержку сестер Хачатурян с перцовыми баллончиками. Организаторам акции также поступали угрозы от племянника убитого Михаила Хачатуряна. Вместо марша активисты планируют выйти сегодня на одиночные пикеты.

Акции в поддержку сестер Хачатурян проходят в России и за рубежом с июня. Их участники требуют прекратить уголовное дело против девушек, которые годами подвергались домашнему насилию.