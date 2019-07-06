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06:01, 06 июля 2019

В Петербурге сегодня, как ожидается, похоронят погибших недавно подводников

Обстоятельства гибели офицеров на глубоководном аппарате засекречены.

Официально дата и место похорон подводников не раскрываются, но, по некоторым данным, церемония пройдет сегодня в 11 утра на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Маяк» города Сосновый Бор Ленинградской области.

Ранее глава общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин рассказал ТАСС, что офицеры будут покоиться рядом с мемориалом погибшему экипажу «Курска». В годовщину трагедии в следующем году на могиле будет установлен памятник.

Накануне президент Владимир Путин представил к наградам подводников, погибших на глубоководном аппарате. Четверо посмертно награждены звездами Героя России, а остальные десять – Орденами мужества. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Минобороны пообещало помочь семьям жертв трагедии.

Имена погибших будут увековечены на памятной доске на стен Морского собора в Кронштадте.



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