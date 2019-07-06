У пострадавшей от домашнего насилия девочки из Ингушетии сохраняется угроза ампутации кисти

Это сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По его словам, кровоток нарушен очень значительно. Рошаль добавил, что у семилетнего ребенка, которого накануне вечером доставили в Москву, нашли старые переломы ребер и травму позвоночника, передает «Интерфакс». Девочка поступила вчетверг в больницу Назрани с многочисленными травмами и ушибами. По подозрению в истязании задержана ее тетя. Как сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, родители ребенка в разводе и больше года не видели дочь.