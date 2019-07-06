Власти США требуют от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка возместить почти 13 миллиардов долларов

Именно такую сумму бывший глава мексиканского картеля «Синалоа» смог легализовать в результате контрабанды в США кокаина, героина и марихуаны, считает федеральная прокуратура. Как передает телеканал CNBC, соответствующий запрос был направлен в суд Восточного округа штата Нью-Йорк. Жюри присяжных этого суда признало Гусмана виновным по ряду статей, ему грозит пожизненный срок. Приговор вынесут 17 июля.