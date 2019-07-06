Среди арестованных накануне сотрудников госбезопасности оказался внук генерала-преподавателя Академии ФСБ

Это офицер «банковского» управления «К» Александр Карелин, который был задержан рядом с бюстом Феликсу Дзержинскому на Лубянке, сообщает источник РБК. Московский гарнизонный военный суд накануне отправил 5 человек в СИЗО и двоих под домашний арест. Среди подозреваемых офицеры элитных подразделений «Альфа» и «Вымпел». По версии следствия, сотрудники ФСБ в прошлом году напали на посетителя офиса банка «Металлург» и забрали у него 136 миллионов рублей наличными.