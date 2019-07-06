Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:06, 06 июля 2019

В Москве задержан третий по счету подозреваемый в грабежах с отравлениями

Им оказался 58-летний водитель такси, уроженец Армении, который предложил пассажиру попить воды. Мужчине стало плохо, и он попал в больницу с признаками отравления. У потерпевшего украли банковскую карту, с которой списали 16 тысяч рублей, сообщили в полиции. В конце июня в столице был задержан выходец из Кабардино-Балкарии, который, по версии следствия, предлагал отдыхающим на Хохловской площади отравленную газировку, а затем забирал деньги и ценные вещи. Через два дня в Москве задержали ранее судимого жителя Твери, который грабил граждан, отравляя их психотропными препаратами.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 131 6 13919 03.07
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 57 6 6288 05.07
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 95 6 12838 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Новости

Опрос ВЦИОМ продемонстрировал новое снижение уровня доверия россиян Владимиру Путину За последнюю неделю июня уровень одобрения деятельности президента снизился на 1% — до 63,7%...

5 58 6 7932
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 286 6 39080 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 154. «Тёмный» концерт Здесь Владимир Семенович называет битлов великими музыкантами. В его устах слово «великий» вообще звучало нечасто…

5 69 6 10152 29.06
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

+ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Они посвятили этому песню и сняли клип…

5 58 6 8363 04.07
8читать ;смотреть
Kпроизводство, санкции, ярославль, общество, события
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Трудные будни иностранного агента Мы ранее не рассказывали об этом, но последние два месяца московский офис движения «За права человека» работает без электричества. Во всех наших помещениях в один прекрасный момент отрубили свет…

5 43 6 6296 01.07
Kправозащитники, общество, помощь, мнения
Блоги

Марш Свободы в центре Тбилиси Протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахария…

5 151 6 22691 29.06
Kгрузия, протесты, общество, события
Новости

«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Ранее Алексей Навальный рассказал о наличии многомиллиардной недвижимости у вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского…

5 53 6 7885
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 58 6 8723 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события
Блоги

Элтон Джон: Дорогой президент Путин, я вижу двуличие в ваших словах Музыкант назвал лицемерными слова президента России о секс-меньшинствах…

5 330 6 51095 29.06
Kлгбт, путин, права, общество, рф, мнения
Блоги

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь Накануне официального визита в Италию президент РФ дал интервью крупнейшей итальянской газете Corriere della Sera…

5 165 6 26195 04.07
Kпутин, политика, италия, события
Блоги

Леонид Гозман политик

Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…

5 103 6 16553 05.07
Kсталин, общество, политика, рф, мнения
Голосование
Унизительно ли, если женщина зарабатывает больше мужчины?
5 31 6 5039 03.07
Блоги

Дмитрий Медведев: «Единая Россия» — курс на перемены Председатель ЕР — о новых приоритетах партии, персональной ответственности и работе с НКО…

5 161 6 26641 01.07
Kмедведев, единая россия, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами жестоких истязаний Врачи пытаются спасти ребенка от ампутации рук…

5 14 6 37691
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 58 6 108916 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
В России остались генералы ФСБ, на чьих счетах нет миллионов долларов?
5 59 6 16077 02.07
Блоги

Алексей Навальный политик

Тайные богатства главного московского единоросса У Метельского есть мама. Ей 75 лет, 20 лет как на пенсии. По поводу нее есть два необычных момента. Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум. А второй — ее имя…

5 350 6 328717 01.07
Kрасследования, недвижимость, чиновники, власть, мнения
Блоги

Михаил Ронкаинен путешественник, журналист

+ Как африканцы убили страну и живут на $500 в год Как африканцы убили страну и живут на $500 в год За сколько можно убить прекрасную страну? Ребята на юге Африки управились в 10 лет…

5 179 6 161566 29.06
8читать ;смотреть
Kпутешествия, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7925579
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4100227

Сегодня в эфире