Найдены родители семилетней девочки в Ингушетии, которая пострадала от домашнего насилия

Они в разводе и давно не видели дочь. У матери девочки новый брак, и год назад она отдала ее своей сестре, сообщила уполномоченный при президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова, передает РИА. Ранее тетя девочки была задержана по подозрению в истязаниях. Ребенок был доставлен в четверг в больницу Назрани с многочисленными следами побоев. Врачам удалось сохранить сильно поврежденную руку. Накануне вечером девочку доставили для лечения в Москву.