Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пассажиров катера в Чёрном море

Капитан задержан. Судно с туристами перевернулось в пятницу вечером в районе посёлка Джубга. Погибли два человека – это жительницы Мордовии и Белгородской области, сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин. Остальным, по предварительным данным, удалось спастись.

По словам директора местного пляжа Андрея Андреева, вместимость перевернувшегося судна составляет 12 человек. Между тем на катамаран, по предварительным данным, поместили почти в 4 раза больше людей. Источник агентства Интерфакс отметил, что по всей вероятности судно было переделано таким образом, чтобы смогло вмещать большое количество пассажиров. Он добавил, что причиной опрокидывания катамарана стал перегруз. Владельца судна задержали.